Prima ancora che Hannibal si concludesse con la terza stagione e il finale di serie, si era già discusso di un possibile ritorno dello show. Nonostante abbia avuto un finale che sembrava risolvere tutte le questioni, la richiesta di un prolungamento della serie è persistita e si è intensificata nel corso degli anni successivi alla sua conclusione. Anche il creatore della serie, Bryan Fuller, e le star di Hannibal hanno alimentato quest’interesse, dichiarandosi entusiasti di un possibile ritorno. In una nuova intervista, lo stesso Mads Mikkelsen ha ribadito la sua convinzione che la quarta stagione dello show verrà realizzata, anche se sembra indicare che il tempo sta per scadere.

“Non è un segreto che tutti noi che abbiamo fatto parte del cast e Bryan, vogliamo tornare là”, ha detto Mikkelsen a Business Insider. “Prima o poi deve succedere, perché non stiamo ringiovanendo, giusto? Ma la storia in sé può andare avanti, può avere questo divario, il che va bene. Quindi si tratta solo di trovargli una casa, ma al momento non c’è nulla di concreto. Perché questo? Non lo so. Noi amiamo la serie e sembra che piaccia anche a molte altre persone“.

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse che Hannibal e Will Graham avrebbero fatto ora, a distanza di tanti anni dal finale della serie, Mads Mikkelsen ha dato una risposta molto precisa: “Bryan ha qualche idea. Quindi non posso rivelarne nessuna, nel caso dovessimo iniziare, ma sono sicuro che in qualche modo ce l’hanno fatta“.

La serie ideata da Bryan Fuller si era interrotta con un cliffhanger che lasciava in sospeso il destino dei due protagonisti. Hannibal e Will, tuttavia, sono sicuramente sopravvissuti e l’eventuale quarto capitolo potrebbe compiere un salto temporale. Lo sceneggiatore, in passato, aveva anche accennato al ritorno di Frederick Chilton.

