Mads Mikkelsen è tornato a parlare della mai realizzata stagione 4 di Hannibal, dicendosi positivo a tornare nel caso lo show trovasse una nuova casa di distribuzione.

Durante la premiere di Los Angeles per Indiana Jones e il quadrante del destino, Mikkelsen ha spiegato che è tutta una questione di tempismo.

C’è sempre una possibilità. Si tratta solo di trovargli una casa. Certo, il tempo sta per scadere. Non possiamo aspettare 20 anni, ma nei prossimi due anni, se qualcuno gli trova una casa, penso che siamo tutti pronti a tornare.

Mikkelsen ha interpretato il serial killer per tre stagioni, prima che la serie tv venisse chiusa bruscamente.

La serie ideata da Bryan Fuller si era interrotta con un cliffhanger che lasciava in sospeso il destino dei due protagonisti. Hannibal e Will, tuttavia, sono sicuramente sopravvissuti e l’eventuale quarto capitolo potrebbe compiere un salto temporale. Lo sceneggiatore, in passato, aveva anche accennato al ritorno di Frederick Chilton.

Cosa ne pensate delle parole di Mads Mikkelsen su Hannibal? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline