La saga di Harry Potter tornerà sugli schermi televisivi con una serie che adatterà tutti i romanzi della saga, ma, nell’attesa, online delle immagini realizzate usando l’intelligenza artificiale provano a immaginare i protagonisti in versione anime.

Su Instagram l’utente hogwarts_darkness ha condiviso le creazioni che ritraggono Draco, Hermione, Harry, Ron, Ginny, i gemelli Weasley, Luna, Silente e Neville.

Ecco il post:

Warner Bros Discovery, per ora, non ha annunciato nessun progetto animato legato al mondo creato da J.K. Rowling, anche se non è possibile prevedere cosa accadrà in futuro.

David Zaslav, nella giornata di ieri, ha confermato che Harry Potter verrà adattato sotto forma di una serie tv per la nuova piattaforma streaming chiamata ora Max. Il progetto sarà un “adattamento fedele” dei libri e il cast sarà totalmente nuovo rispetto ai film della saga.

Le prime voci di un progetto televisivo si erano diffuse dal gennaio del 2021: all’epoca lo studio cercava contenuti per piattaforma streaming HBO Max, ma si stava ancora concentrando attivamente sul franchise cinematografico di Animali Fantastici. Nel frattempo la major è stata venduta a Discovery e dalla fusione è nata una nuova conglomerata Warner Bros. Discovery. Il nuovo studio si concentrerà ancora di più sulle proprietà intellettuali che lo hanno reso grande, come appunto la saga di J.K. Rowling. Il franchise di Harry Potter è uno dei più remunerativi per la major: solo recentemente il videogioco Hogwarts Legacy ha avuto un successo strepitoso, ma ci sono anche parchi a tema, spettacoli, merchandise, prodotti su licenza e altro ancora.

L’avvicinamento di Harry Potter alla televisione, nel frattempo, si è tradotto in uno speciale con la reunion per i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale e uno speciale con il Trofeo delle case di Hogwarts condotto da Helen Mirren.

Che ne pensate dei protagonisti di Harry Potter in versione anime? Lasciate un commento!

Fonte: ScreenRant