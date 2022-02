Da ieri su Disney+ è disponibile, il documentario in cui vengono mostrati i retroscena dei prodotti Marvel Studios, in cui viene svelata una simpatica curiosità sul casting dicome

Trinh Tran, produttrice esecutiva dello show, ha svelato che è bastato un solo incontro tra Kevin Feige e Hailee Steinfeld per decidere che sarebbe stata Kate Bishop:

Penso che nella mente di Kevin, ci fosse già Hailee come Kate. In realtà avevamo appena detto “Incontriamo Hailee, parliamo con lei e vediamo come va”. E ricordo che dopo la conversazione Kevin le offrì il ruolo proprio in quel momento. Quindi è stato davvero straordinario che siamo usciti da quell’incontro stringendole la mano e dicendo: “Va bene, sei tu. Interpreterai Kate Bishop”.