Al momentonon è stato ancora confermato per una, ma sembra che fosse nei piani iniziali degli sceneggiatori continuare le avventure di Kate Bishop, come rivelerebbe una

Cosmic Circus ha riportato che, nella stesura iniziale del finale, sarebbe dovuto riapparire Derek Bishop, il padre di Kate creduto morto all’inizio della serie. Questo avrebbe portato a un necessario ed evidente cambio nello status quo della ragazza, che avrebbe condotto il tutto a una stagione 2 di Hawkeye.

Dato che il personaggio non è apparso e la scena non è stata girata, i piani per Kate e Clint potrebbero essere cambiati e quindi i produttori potrebbero aver deciso di non realizzare il capitolo successivo.

Tutti gli episodi di Hawkeye sono disponibili su Disney+.

La serie Hawkeye ha come star Jeremy Renner e Hailee Steinfeld nelle parti di Occhio di Falco e Kate Bishop. La storia è ambientata dopo gli eventi mostrati nel film Avengers: Endgame ed è scritta da Jonathan Igla. Rhys Thomas e Bert & Bertie sono invece i registi. Nel cast ci sono inoltre Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton e Zahn McClarnon. Di seguito la sinossi della serie tv:

Disney+ e Marvel Studios vi invitano a una fuga inaspettata per le vacanze, svelando il trailer ufficiale e il teaser poster di Hawkeye, la nuova serie ambientata nella New York City del post blip. L’ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

