Mike O’Malley showrunner di Heels, ha parlato apertamente della cancellazione dello show e di quanto successo a inizio estate con Stephen Amell.

Mentre sta cercando di vendere la serie tv ad altre reti, O’Malley ha ragionato con EW su quanto successo a inizio estate, quando Amell ruppe il silenzio dello sciopero degli attori durante una convention:

Bene, ho chiamato Stephen e gli ho parlato di questo. Quello di cui stava cercando di parlare è che amava lo show ed era incredibilmente orgoglioso dello spettacolo. Sapevamo che i suoi commenti avrebbero distratto dal duro lavoro svolto dalle persone sia della WGA, di cui sono membro, sia della SAG-AFTRA. E l’ho capito subito perché ero stato al picchetto. Quando l’ho sentito e l’ho chiamato, ho detto: “Stephen, amico, dobbiamo stare tutti insieme”. Ha capito immediatamente. Penso solo che sia stato un momento sfortunato. Penso sinceramente che si sia tirato la zappa sui piedi. Si sentiva in colpa per questo. La mia reazione iniziale è stata proprio come, ‘Ah cavolo, so come andrà a finire, e devo parlarne con lui perché non credo che volesse che le cose succedessero nel modo in cui è andata’. Penso che in pratica stesse dicendo quello che dicevano molte persone, cioè che erano frustrate dal fatto di non poter lavorare. Ma so dov’è il suo cuore, e il suo cuore sta con l’unione dei SAG.