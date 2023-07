La stagione 2 di Heels ha preso il via sugli schermi americani di Starz e Stephen Amell ha commentato la situazione in cui si trova Jack Spade dopo gli eventi mostrati nel capitolo precedente della storia.

L’attore, intervistato da ComicBook, ha aggiunto:

Mi ricordo di aver letto il primo script degli episodi inediti e aver pensato: ‘Okay, come Jack gestirà tutto questo?’. Ha avuto questo enorme successo, ma poi è uscito dal ring e non ha niente da mostrare. Certamente, hanno avuto dei soldi e possono pagare alcune delle bollette, ma arriva in una casa vuota. Ed è in quel momento che le cose iniziano a cambiare.

Amell ha aggiunto:

Ha tutto davanti a lui: quello che sta facendo non sta funzionando. Quindi si ferma e pensa: ‘Okay, non funziona. Dovremo provare e capire’. Non ha idea di come riuscirà a capirlo, ma ascolterà alle persone intorno a lui e chiederà aiuto, almeno riconoscendo che quello che suo padre ha fatto l’ha spezzato. Deve riprendersi e guarire se stesso.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Stephen Amell sulla situazione di Jack nella stagione 2 di Heels?

Nella seconda stagione la Duffy Wrestling League dovrà fare i conti ancora una volta con gli scontri tra i fratelli e rivali, Jack (Stephen Amell) e Ace Spade (Alexander Ludwig).

Nel cast ci sono anche Alison Luff, Mary McCormack, Kelli Berglund, Allen Maldonado, James Harrison, Roxton Garcia e Chris Bauer.

Nel tentativo di non sprecare la popolarità raggiunta con lo spettacolare evento andato in scena in occasione della South Georgia State Fair, Jack e i suoi soci si preparano per un possibile nuovo accordo con un servizio di streaming che potrebbe promuoverli a livello nazionale, ma il passato mette a rischio le possibile svolte future.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Trey Tucker, Robby Ramos, Alice Barrett Mitchell, Roxton Garcia, David James Elliot, Joel Murray, CM Punk, AJ Mendez, Josh Segarra e Raver-Lampman.

Mike O’Malley sarà showrunner e produttore, oltre a interpretare Charlie Gully. A creare lo show è stato Michael Waldron.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook