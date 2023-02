Billy Crudup ha paragonato il suo Jack, protagonista di Hello Tomorrow con il Dottor Manhattan, il personaggio interpretato in Watchmen.

Dopo averli ben separati, l’attore ha provato a immaginare una chiacchierata tra i due:

Il dottor Manhattan è imperscrutabile. Jack si divertirebbe molto con il dottor Manhattan. La prima cosa che cercherebbe di capire è dove si trova mentalmente il dottor Manhattan. Il dottore potrebbe dire: ‘Non sono interessato all’umanità.’ E Billy potrebbe dire: ‘Beh, dimmi cosa ti interessa!’ Vuoi andare su Marte? Lo capisco. Ho una proprietà su Marte che potrebbe essere perfetta per te. Mentre sei lassù, potresti aprire un piccolo negozio di abbigliamento, in modo da poter nascondere un po’ di ciò che hai lì sotto.’ Avrebbe approfondito l’intera faccenda. Qualunque cosa avesse bisogno il dottor Manhattan, è quello che avrebbe cercato di ottenere. Ovviamente, ho bisogno di dialoghi scritti per poterlo fare. Ecco perché sono un attore.

Ambientato in un mondo retro-futuro, Hello Tomorrow! segue le vicende di un gruppo di venditori ambulanti che vendono multiproprietà lunari. Billy Crudup interpreta Jack, un venditore di grande talento e ambizione, la cui fede incrollabile in un domani più luminoso è fonte di ispirazione per i suoi colleghi, rivitalizza i suoi clienti più disperati, ma minaccia di lasciarlo pericolosamente perso nel sogno stesso che lo sostiene.

Nel cast che affianca Crudup troviamo Haneefah Wood (Truth Be Told, Giorno per giorno), Alison Pill (Loro, The Newsroom), Nicholas Podany (Harry Potter e la maledizione dell’erede), Dewshane Williams (The Umbrella Academy, In the Dark), il vincitore dell’Emmy Award Hank Azaria (Brockmire, Ray Donovan), Matthew Maher (Our Flag Means Death) e la candidata all’Oscar Jacki Weaver (Il lato positivo, Animal Kingdom).

I primi tre episodi sono disponibili su Apple TV+ da oggi, 17 febbraio.

