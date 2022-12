Henry Cavill non sarà più Superman e l’annuncio aveva fatto sperare i fan di The Witcher che non avevano apprezzato la sua sostituzione con Liam Hemsworth nella quarta stagione della serie.

L’attore non riprenderà tuttavia il ruolo di Geralt, nonostante le ipotesi di chi pensava fosse possibile un passo indietro rispetto all’annuncio compiuto sei settimane fa, quando nel futuro della star era previsto un nuovo progetto legato alle avventure di Clark Kent.

Secondo le fonti di Deadline, Cavill potrebbe però essere coinvolto come protagonista e produttore di una serie tv, e forse un film, basato su Warhammer 40.000.

Il progetto è in fase di sviluppo per Amazon Studios e sarà prodotto da Vertigo Entertainment.

Il gioco di guerra che sfrutta le miniature è prodotto da Games Workshop e i giocatori usano i propri modellini di guerrieri e veicoli per compiere delle missioni.

La storia è ambientata in un futuro distante in cui l’umanità è minacciata da alieni ostili e creature sovrannaturali. I modelli del gioco sono un mix di alieni, mostri e armi futuristiche.

Nel corso degli anni sono poi stati pubblicati numerosi romanzi.

