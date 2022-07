La serie live-action Highfire con protagonista Nicolas Cage, tratta dal thriller scritto da Eoin Colfer, sembra sia passata da Amazon Prime Video a Paramount+.

L’attore è ancora coinvolto nel progetto di cui dovrebbe essere la voce del protagonista, un drago che vive in Louisiana e ama bere vodka.

La serie sta venendo sviluppata da Davey Holmes, creatore dello show Get Shorty, per conto di MGM. Il team dei produttori comprende Holmes, Cage e Andrew Mittman di 1.21.

Al centro della trama ci sarà Highfire (Cage), un drago che beve vodka e ama Flashdance, mentre vive un’esistenza isolata in Louisiana.

In passato i draghi dominavano la Terra, ma ora si ritrova a vivere a Honey Island Swamp, diventando il banale, vecchio Vern. Il protagonista si nasconde di giorno tra gli alligatori, guardando la tv via cavo e bevendo una quantità imbarazzante di vodka. Vern è pronto a tutto pur di tenersi nascosto, ma quando il suo mondo si scontra con quello di un teenager chiamato Squib, coinvolto negli affari della mafia locale, e i due dovranno lottare per sopravvivere.

Fonte: ComicBook