House of the Dragon

Rhaenyra Targaryen, la protagonista di House of the Dragon, è spesso paragonata a Daenerys Targaryen, sua discendente vista in Game of Thrones.

Milly Alcock, che interpreta Rhaenyra da giovane, ha spiegato le differenze tra i due personaggi:

Penso che Rhaenyra sia più giocosa ed è stato davvero divertente esplorare questo aspetto e in un certo senso la vediamo permettere a se stessa di divertirsi. Man mano che cresce, capisce cosa c’è in gioco, il che significa che si comporta in modo diverso in determinate situazioni, ma significa anche che capisce che non deve essere così seria. Impara a leggere meglio l’atmosfera nelle stanze in cui entra, ed è stato così divertente essere sfacciata.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

