La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ospite del Adam Buxton Podcast, Paddy Considine ha raccontato la sua reazione alle immagini del destino del suo personaggio, il Re Viserys, nella serie House of the Dragon. Ovviamente non proseguite la lettura se non volete incappare in spoiler.

Nell’ottavo episodio della prima stagione della serie HBO, Il suo personaggio muore dopo una lunga agonia. L’attore rivela di aver pensato alla malattia di suo padre guardando la scena sullo schermo, e di ritenere quello di Viserys il suo miglior ruolo. Ecco le sue parole:

Non ho guardato l’ottavo episodio, ma mia moglie e mia figlia l’hanno guardato e ne sono rimaste piuttosto sconvolte. Mia moglie ha detto: “Guarda solo la fine”. Anni fa ho visto mio padre morire di cancro e lui è passato rapidamente dalla diagnosi alla morte. Era diventato scheletrico molto rapidamente. Così, quando [mia moglie] mi ha mostrato quella cosa alla fine e il mio volto è apparso, sono scoppiato in lacrime perché ho guardato l’immagine di mio padre mentre stava morendo, l’immagine di lui, ed è stato scioccante. Avevo messo molte delle caratteristiche di mia madre in questo personaggio, Viserys, ma quando l’ho visto ho pensato: “È mio padre” ed è stato terrificante. Quindi, è stato un impatto notevole. Il personaggio di Re Viserys in House of the Dragon, credo sia probabilmente il più grande personaggio che abbia mai interpretato, a mio parere. La storia era giusta. Il personaggio era giusto.

Vi ricordiamo che House of The Dragon è stata rinnovata per una seconda stagione, che arriverà probabilmente nel 2024. Nel cast anche Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish. Gli episodi della prima stagione sono disponibili su Sky e Now.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Paddy Considine su House of The Dragon? Lasciate un commento!

Fonte: Adam Buxton Podcast