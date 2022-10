La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 8 di House of the Dragon ha sviluppato ulteriormente il rapporto di conflitto tra Rhaenyra e Alicent. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Recentemente intervistata da EW, la regista Geeta Patel ha parlato dell’evoluzione del rapporto tra le due durante questo episodio, confessando che non le piaceva il personaggio di Alicent:

Prima dell’episodio, non mi piaceva Alicent. Dopo l’episodio di Miguel continuavo a dirgli: “Puoi darmi qualcosa su cui continuare?”e lui mi rispondeva sempre: “No, mi dispiace”. Si è alleata con Larys Strong nell’ultima scena. “Devi capirlo.”

Ora ci sto scherzando, ma nel nostro episodio era davvero importante che Alicent e Rhaenyra, avessero quella tensione, quell’amicizia fosse credibile. Eppure, se guardi le parole, non si dicono mai “mi manchi”. Non si dicono mai “mi sento sola”. Non dicono queste cose. Lasciare quei momenti nel sottotesto è stato davvero importante per Ryan, Miguel e me.

In sostanza bisognava che le due si riappacificassero davanti a Viserys, anche se, negli ultimi istanti dell’episodio, Alicent fraintende le parole del re, preparandosi a un nuovo confronto con la figliastra.

Nel cast di House of the Dragon ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: EW