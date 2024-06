La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Ryan Condal, lo showrunner di House of the Dragon, e Mark Stobbart, l’interprete di Formaggio, hanno discusso della scena finale della prima puntata della stagione 2, quella in cui Helaena Targaryen si ritrova costretta a scegliere e a sacrificare suo figlio Jaehaerys.

I due hanno parlato proprio di come nella scena “sangue e formaggio” di Un figlio per un figlio si sia dovuto lavorare sul set in una maniera tale da tutelare il più possibile i bambini presenti che, chiaramente, non sono stati esposti a tutto quello che poi si è visto sullo schermo anche grazie ad accorgimenti atti a “stressarli” il meno possibile dal punto di vista emotivo (ad esempio, la mano che copre la bocca di Jaehaerys non è quella dell’attore, ma quella di suo padre).

Condal: Sapevamo che saremmo stati sfidati a ottenere delle performance adeguate da bambini così piccoli: in quanto persona che ha figli di quell’età, conosco intimamente tutto ciò. Poi ci sono cose a cui puoi e non puoi esporre i bambini su un set cinematografico. Se provassi a fare una rappresentazione fedele di quella storia, ci sarebbero sfide continue nei termini dell’ottenere una performance da un bambino. Molte volte sembra che il bambino stia attraversando quella data situazione, ma, in realtà, usi in maniera intelligente i tagli di montaggio e le inquadrature di raccordo. Stobbart: Ci siamo messi attorno a una culla con una bambola. Guardarlo è molto più scioccante di quanto si possa immaginare, ma nell’insieme delle riprese, è stato come qualsiasi altro lavoro.

