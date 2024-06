La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Emma D’Arcy e Olivia Cooke, in un’intervista a Vogue, hanno parlato delle differenze tra la prima e la seconda stagione di House of the Dragon.

L’interprete di Rhaenyra ha infatti spiegato che ora il suo personaggio e quello della collega sono presenti per tutti gli episodi e c’era la preoccupazione di non riuscire a gestire, psicologicamente e fisicamente, la pressione, rischiando il burnout.

Olivia ha inoltre spiegato che Alicent Hightower si trova alle prese con il rischio di perdere il potere, avendo anche meno autonomia e non sapendo se riuscirà a plasmare il regno nell’ombra. Rhaenyra, invece, è motivata dal dolore:

Penso ci sia qualcosa di meravigliosa nel modo in cui Ryan Condal, Sara Hess e il team di autori abbiano costruito questa stagioni, ci sono così tanti personaggi principali in varie fasi del lutto quando li incontriamo all’inizio della prima stagione, e non solo il dolore allontana una persona dalla comunità, ma può inoltre far cambiare le persone e renderle estranee agli altri. Più di una persona in lutto può essere profondamente cambiata. Finisci quindi con questa famiglia di estranei che stanno cercando di capire come comportarsi e affrontare gli stati estremamente emotivi che stanno accadendo in loro.

Le star di House of the Dragon hanno poi lodato il fatto che gli autori abbiano dato un ruolo più centrale alle donne rispetto al libro di George R.R. Martin, in cui vengono incolpate dagli uomini della divisione che si forma tra i Targaryen. Olivia ha sottolineato che si è cercato di trovare l’umanità dei personaggi e di capire quello che stavano facendo o provando. Emma ha aggiunto che si è creato un rapporto interessante tra l’opera originale e l’adattamento per lo schermo, sottolineando che in base a chi sta riportando i fatti potrebbero esserci qualcosa di inaccurato nel riportare gli eventi.

Cooke ha commentato il fatto che nella seconda stagione Rhaenyra e Alicent siano separate sostenendo che tra di loro c’è un legame a distanza. Il suo personaggio, inoltre, vorrebbe riallacciare un rapporto, scusarsi e trovare un modo per colmare la distanza tra le due fazioni. D’Arcy, invece, sostiene che entrambe sentano ugualmente la presenza una dell’altra, diventandone quasi tormentate dalle persone che mancano nella loro vita.

Emma ha però aggiunto che una serie come House of the Dragon permette di mostrare vari tipi di rapporti tra i personaggi, facendo emergere degli aspetti diversi dei protagonisti. Per quanto riguarda Rhaenyra c’è una complicata amicizia tra donne e questo permette di capire cosa fanno emergere in lei.

Entrambe le star hanno raccontato che è stato importante trovare un luogo vicino al set dove rilassarsi e trascorrere del tempo insieme senza pensare al lavoro.

Emma, durante le riprese della seconda stagione, ha apprezzato lavorare in Galles, al punto da pensare di comprare casa nell’area, mentre Olivia ha avuto l’occasione di andare in Spagna, dopo aver chiesto ai produttori di uscire dalle mura del castello.

I costumi della seconda stagione per Alicent la mostreranno un po’ più giovane, considerando che il matrimonio con Viserys l’avevano fatta in un certo senso invecchiare, mentre Rhaenyra ha degli abiti maggiormente ispirati alla tradizione, quasi come se stesse indossando indumenti appartenenti alla precedente generazione. Emma sostiene che nel contesto della serie, in cui ha perso il padre, è quasi come se gli stesse rendendo omaggio o allineandosi con il passato prima di capire quale sarà il futuro.

Rhaenyra e Alicent, inoltre, cercheranno di farsi strada ed essere delle leader nonostante siano circondate da uomini che vogliono scrivere il proprio nome negli annali, a prescindere dal costo che pagherà il regno a causa delle loro azioni.

Emma ha ricordato:

Quegli uomini sono così a proprio agio con il potere in un modo che, di sicuro, non caratterizza Rhaenyra e forse Alicent.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Emma D’Arcy e Olivia Cooke sulla stagione 2 di House of the Dragon?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Vogue