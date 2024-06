La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Phia Saban, l’interprete di Helaena Targaryen in House of the Dragon, ha ammesso di essere rimasta scioccata dalla lettura della sceneggiatura del primo episodio, Un figlio per un figlio, della stagione 2.

L’attrice è intervenuta come ospite al podcast ufficiale della serie realizzato dalla stessa HBO e ha potuto discutere della scena “Sangue e Formaggio” in cui il suo personaggio è costretto a sacrificare suo figlio Jaehaerys.

Parlando di quanto in anticipo abbia avuto modo di conoscere i dettagli di questa puntata di House of the Dragon 2, Phia Saban spiega che, chiaramente, essendo la serie tratta dai libri di Martin era a conoscenza della cosa, ma che un conto è saperlo, un altro è leggere effettivamente il tutto sulla pagina scritta:

Se dai alle persone un’idea che stai partecipando a qualcosa come House of the Dragon, e magari sanno di cosa si tratta e dici, “Oh, sto interpretando Helaena” loro rispondono inevitabilmente “Sai cosa accade al tuo personaggio, vero?”. Mi veniva detto dalle persone che stavano sedute accanto a me sul treno! Ma niente ti prepara all’aprire la sceneggiatura e realizzare “Ok, lo fanno nell’episodio uno”. Quello che mi è piaciuto molto quando l’ho letto nella sceneggiatura è stato quanto l’hanno reso semplice. È tutto ambientato nel presente, nell’immediato. E, sai, non c’è troppo dialogo. Non stanno cercando di esagerare.

