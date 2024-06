La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Le protagoniste e lo showrunner di House of the Dragon hanno commentato gli eventi raccontati nell’episodio 2 della serie, legati a quanto accaduto a Jaeherys nella première.

Non procedete con la lettura se non volete anticipazioni!

Dopo la morte del figlio di Re Aegon II (Tom Glynn-Carney), Otto Hightower (Rhys Ifans) decide di organizzare una processione per mostrare al popolo il corpo senza vita del bambino e suscitare l’indignazione della gente contro Rhaenyra (Emma D’Arcy).

Phia Saban, interprete della regina Helaena Targaryen, ha svelato che era stato realizzato un manichino del corpo del ragazzino ed è rimasta colpita dal lavoro compiuto, considerando come avessero inoltre usato dei fili d’oro per ‘riattaccare’ la testa sul corpo, oltre ad aver apprezzato la presenza dei fiori nel carro e l’attenzione per i dettagli.

Olivia Cooke, che ha il ruolo di Alicent, è d’accordo con la collega e ha poi svelato che sul set l’atmosfera era davvero particolare:

Era davvero intensa. Poi diventi un po’ insensibile nei confronti di quello che sta accadendo e stavamo semplicemente cantando sul retro della carrozza durante le pause.

Condal ha invece spiegato che è stata la sceneggiatrice Sara Hess a proporre di mostrare la processione e la scelta di mostrare il cadavere, tuttavia non c’era alcuna idea legata alla possibile caduta della testa del bambino.

Nella puntata si assiste poi al confronto tra Rhaenyra e Daemon Targaryen (Matt Smith) quando la regina scopre che è stato il marito a ordinare la vendetta che ha portato alla morte del bambino.

I due protagonisti sono, secondo lo showrunner, al centro di una scena che esplora la vera natura del loro rapporto che è stato costruito sull’inganno e sulla mancanza di fiducia nel corso della storia e del tempo. La sequenza ricorda la vera natura di Daemon e il fatto che Rhaenyra voglia avere un legame intimo con lui e potersi fidare, ma fa i conti con il fatto che Daemon non si apra abbastanza e non sia degno di fiducia. Condal ha ricordato che è la stessa frustrazione che provava Viserys nei confronti del fratello, che è spesso impulsivo nel prendere le decisioni. Nel resto della stagione si studierà quindi la situazione del matrimonio di Daemon e Rhaenyra.

Ser Criston (Fabien Frankel) decide poi di provare a risolvere la questione usando Arryk, fratello gemello di Erryk Cargyll (personaggi interpretati da Luke ed Elliot Tittensor), per provare a mettere in atto un omicidio che dovrebbe porre fine al conflitto.

La puntata finisce quindi con lo scontro mortale in cui entrambi i fratelli perdono la vita.

Lo showrunner ha ricordato che gli autori hanno trascorso molto tempo discutendo sui dettagli dello scontro per provare a individuare un modo che sembrasse rispettoso nei confronti di entrambi i personaggi. I due gemelli, infatti, sono alle prese con le conseguenze del giuramento che hanno compiuto e con il fatto che si trovano in due schieramenti opposti. Ryan ha spiegato:

Volevamo questo conflitto davvero emozionante tra questi due fratelli che si vogliono profondamente bene ma si sono ritrovati a essere nemici mortali a causa della natura del sistema politico. La scena è stata girata nel corso di vari giorni, coreografata in modo meraviglioso, e Luke ed Elliott Tittensor l’hanno interpretata e sono stati presenti in ogni inquadratura di quella sequenza. Hanno imparato lo scontro e l’hanno eseguito in modo incredibile.

Condal ha quindi raccontato che non è stato ancora scelto l’interprete di Daeron, figlio di Allicent e Viserys, perché non vive con loro, visto che come accadeva nel Medio Evo spesso i bambini venivano fatti crescere distante dalla corte, e non c’è ancora stato un motivo per mostrare il suo punto di vista.

Ryan non ha inoltre rivelato se appariranno Nettles o si mostrerà un’importante battaglia, anche se ha confermato che ci sarà spazio per grandi scene d’azione che coinvolgono draghi, fuoco e sangue.

Che ne pensate dei commenti sull’episodio 2 della stagione 2 di House of the Dragon?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety