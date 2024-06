Lo showrunner di House of the Dragon ha spiegato il rapporto tra Alicent e Ser Criston Cole nella stagione 2 della serie ispirata al romanzo di George R.R. Martin.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nel primo episodio, dopo che ha giurato fedeltà alla regina essendosi sentito tradito da Rhaenyra Targaryen, ser Criston Cole ha iniziato una relazione con Alicent.

Ryan Condal ha spiegato:

Sono a proprio agio uno con l’altro? Sembra ci sia un po’ di imbarazzo. Stanno letteralmente parlando del meteo. Quella è la questione, si tratta di una nuova relazione. Non ci siamo addentrati, volutamente, su quando e dove è iniziata. Parte di quell’elemento narrativo è il divertimento di lasciare all’interpretazione degli spettatori. Ma è sicuramente una nuova cosa, una nuova storia romantica. E l’idea è che questi due personaggi hanno questo sviluppo emotivo stentato, in particolare nel mondo dell’intimità con un partner. Cole è stato un uomo misurato per tutta la sua vita tra le guardie del re e fa i conti con i suoi peccati del passato con Rhaenyra e li indossa come una pietra intorno al suo collo.

Lo showrunner ha poi parlato della situazione di Alicent:

Lei è stata sposata per 14 anni con un uomo che aveva 20 anni più di lui. Certamente è stata intima dal punto di vista fisico con Viserys, ma non so se lo siano stati dal punto di vista romantico o emotivo, semplicemente a causa dell’enorme differenza di età tra di loro. Questo ci ha portato in questa situazione in cui vedi questi due personaggi che non hanno avuto molte esperienze all’insegna del piacere, e vivere un piacere grandioso insieme in un bel modo penso che faccia reagire le persone che pensano: ‘Oh, okay. Questi sono due esseri umani che stanno divertendosi’. Ma non hanno la conoscenza emotiva e il modello per capire come esistere in qualcosa di simile, in particolare, qualcosa che devono mantenere segreto.