Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La regista dell’episodio 3 della stagione 2 di House of the Dragon ha confermato un legame con Game of Thrones.

Geeta Vasant Patel ha infatti confermato che le uova mostrate nella puntata sono quelle poi date a Daenerys Targaryen.

Rhaenyra ordina che i figli Aegon e Viserys vengano affidati alla nipote Rhaena Targaryen che deve tenerli al sicuro, consegnando alla giovane anche quattro uova di drago, di cui tre sembravano già conosciute agli spettatori.

La regista, intervistata da Mashable, ha ora confermato che sono proprio quelle che vengono donate a Daenerys in Game of Thrones.

Patel ha sottolineato:

Quelle sono le uova di Daenerys. Tutti noi che lavoriamo a questo show siamo grandi fan di Game of Thrones, quindi è stato davvero entusiasmante girare quella scena.

Per ora i produttori non hanno però anticipato il destino del quarto uovo. House of the Dragon potrebbe quindi raccontare cosa accade ai futuri draghi nei 200 anni che li separano dal momento in cui arrivano tra le mani di Daenerys.

La giovane le riceve in dono da Illyrio Mopatis in occasione delle nozze con Khal Drogo e le viene spiegato che provengono dalle Terre delle Ombre oltre Asshai. Nel corso dei secoli si sarebbero trasformate in pietra e non si rivela se Illyrio ne avesse delle altre, se qualcuno abbia provato a farle schiudere o se sono della stessa covata.

