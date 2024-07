La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La regista dell’episodio 3 della stagione 2 di House of the Dragon ha commentato gli eventi mostrati sullo schermo, rivelando inoltre qualche retroscena sul cameo inserito a sorpresa nella puntata.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata Daemon Targaryen (Matt Smith) arriva al castello di Harrenhal, dove Ser Simon Strong (Simon Russell Beale) gli lascia prendere il potere senza problemi, offrendogli poi una cena. Durante la notte Daemon inizia ad avere però delle terrificanti visioni, vedendo anche Rhaenyra Targaryen, interpretata da Milly Alcock, mentre è impegnata a ricucire la testa di Jaehaerys.

La regista Geeta Vasant Patel ha parlato del ritorno della giovane attrice spiegando:

Non avevo mai lavorato con Milly nella prima stagione, quindi è stato interessante. Quando lei e Matt sono arrivati, la prima cosa di cui abbiamo parlato è stata la loro intimità e di quanto si fidassero con le rispettive emozioni. La parte successiva era entrare nella testa di Daemon perché, fino a questo momento, è stato responsabile dell’uccisione di qualcuno, ma non l’ha ancora affrontato. Il motivo di questa scena era che Daemon dovesse in realtà confrontare sé stesso e si vedesse riflesso.

La filmmaker ha quindi aggiunto che l’intera seconda stagione è quasi come una terapia per Daemon perché sta “correndo” così velocemente e non si è mai fermato per permettersi di provare qualcosa. La regista ha sottolineato:

Quando si ira e lo guarda, volevo assicurarmi che senza parole fosse messo a confronto con la questione perché lei lo sta vedendo e lo conosce. Quello che Matt ha fatto in modo così meraviglioso è che si è permesso di provare emozioni in quel momento. Mi ricordo di aver pianto durante le riprese della scena a causa del modo in cui Matt ha interpretato il dolore di Daemon e come lei l’ha guardato. Ho provato il rimorso e il rimpianto, elementi che non vediamo spesso in Daemon.

Che ne pensate del cameo inserito nell’episodio 3 della stagione 2 di House of the Dragon?

