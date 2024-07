Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 2×03 di House of the Dragon ha mostrato un momento molto importante con protagoniste Alicent e Rhaenyra.

La regista Geeta Vasant Patel ha commentato gli eventi al centro dell’ultima scena che si svolge ad Approdo del Re.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La filmmaker ha dichiarato che quando le due protagoniste si ritrovano alla fine della puntata c’è stata la sensazione che quell’incontro non avrebbe potuto fermare la guerra. Patel ha spiegato:

Si tratta di queste due donne e del loro rapporto. Si tratta del rapporto di Rhaenyra con suo padre. E ci siamo fermati un minuto e abbiamo analizzato l’ottavo episodio della stagione precedente, a cui abbiamo lavorato tutti. Nell’ottava puntata queste due donne stavano lottando, lottando, lottando e poi si sono finalmente promesse che sarebbero state amiche. E Alicent dice a Rhaenyra ‘Tu sei la regina’. Questa è la prima volta che si ritrovano e si vedono di persona, ed è per entrambe una resa dei conti. Alicent ha visto ciò che ha visto, e Rhaenyra si sente tradita da sua sorella.

La regista ha poi proseguito la sua spiegazione ricordando:

L’altra cosa di cui ci siamo resi conto è stato che Rhaenyra non è lì per stringere un accordo. Perché è realmente lì? Nella mia mente, ed è quello di cui io ed Emma D’Arcy abbiamo parlato, è lì perché suo padre l’ha accompagnata all’altare nell’ottavo episodio e le ha detto: ‘Ti voglio bene e ti ho scelta’. Non l’aveva scelta prima, nessuno aveva scelto Rhaenyra. Quello per lei è stato un grande momento e ora tutto quello che è accaduto è stato spazzato via perché sembra abbia detto: ‘No, no, cambio idea. Non è lei, è quell’altro’. Rhaenyra è lì per chiedere: ‘Mio padre mi amava? Mi ha mentito?’. E quel momento è su quello, è il momento in cui, nella scena, si vede quando Rhaenyra è maggiormente emozionata. Ed è dove penso sia stato compiuto più lavoro sulla scena come un team.

Geeta ha quindi proseguito che fino all’inizio delle riprese non lo era chiaro come Rhaenyra arrivi per provare a fermare la guerra, ma Alicent si chiede cosa potrebbe avere in cambio e dove ci sarà un compromesso, ma la sua ex amica non ha nulla per compiere un accordo:

Ti rendi conto che ci sarà una guerra perché nessuna di loro è disposta a fare un compromesso. Penso ci sia qualcosa di realmente profondo che accade con Rhaenyra, perché è qualcuno che in passato ha fatto dei compromessi. Ma, in questo momento, credo e – lo dico come fan – che stia crescendo il suo ego. Si sta formando un ego, e penso che aiuti realmente a sviluppare la fine della puntata in cui si prova la stessa sensazione. Alicent sta perdendo il controllo a causa di tutto quello che ha appena sentito, ma il suo ego continua a impedirle di dire: ‘Okay, hai ragione. Io ho torto’. Invece reagisce mantenendo la sua posizione, quindi Rhaenyra è motivata nel dare il via al conflitto.

Che ne pensate dei commenti della regista dell’episodio 2×03 di House of the Dragon sulla situazione di Alicent e Rhaenyra?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant