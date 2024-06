Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo il finale del primo episodio della stagione 2 di House of the Dragon, Tom Glynn-Carney è certo: Aegon ha raggiunto il punto di non ritorno. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura.

La premiere della seconda stagione di House of the Dragon si è conclusa con due uomini assoldati da Daemon (Matt Smith) per uccidere Aemond (Ewan Mitchell) che, per una serie di eventi hanno finito per massacrare l’erede al Trono di Spade, il figlio maschio di Aegon, Jaehaerys Targaryen.

Intervistato da People sulle conseguenze di quanto accaduto, Tom Glynn-Carney ha detto:

Guarda, quando accade qualcosa di così tragico, lascia una macchia su un essere umano e ne diventa il punto di non ritorno. È una cosa pericolosa, soprattutto quando accade a un essere umano molto vulnerabile, fragile e instabile.

