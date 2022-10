La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

L’episodio 9 di House of the Dragon porta in scena una nuova corona, oltre quella indossata da Viserys. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio così da non rischiare eventuali spoiler

La corona data ad Aegon nell’episodio è nera, molto diversa dal copricapo d’oro indossato da Viserys. La corona di Aegon è appartenuta al primo Targaryen sovrano dei Sette Regni, il Re che forgiò il Trono di Spade: Aegon il Conquistatore. Aegon indossa la corona del suo omonimo, che conquistò Westeros sul dorso di un drago, piuttosto che la corona di suo padre, che regnò durante un’era di pace probabilmente anche per i rapporti tesi tra i due. La corona d’oro è per i Re pacifisti, mentre quella nera per quelli pronti alla guerra.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

