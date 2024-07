Fabien Frankel, interprete di Criston Cole in House of the Dragon, ha spiegato perché il personaggio si è tagliato i capelli nella stagione 2.

In un’intervista con Decider, l’attore ha spiegato il motivo dietro il taglio dei capelli:

Beh, per me il taglio di capelli è stata una cosa davvero importante perché è una cosa militare. Non è pratico avere i capelli lunghi in battaglia. E i capelli corti invece sono pratici.

House of the Dragon è disponibile su Now.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant