La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 2 della stagione 2 di House of the Dragon si conclude con lo scontro tra i gemelli Arryk e Erryk, di fronte agli occhi di Rhaenyra. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Lo showrunner Ryan Condal ha analizzato lo scontro tra i gemelli nell’ultimo episodio di House of the Dragon per Decider, raccontando alcuni retroscena:

Quello alla fine è Erryk, l’ultimo sopravvissuto, che poi cade. Erryk è quello che cade con la spada alla fine, sì. Quindi, sai, Arryk è morto. L’infiltrato è morto e poi Erryk cade sulla spada e muore. Quindi quando dice “Vostra Grazia” alla regina, è allora che lo riconosce. Guarda, sono attori e interpreti straordinari. Hanno fatto tutto da soli. Hanno studiato quella coreografia. L’hanno imparata da Rowley Irlam, il coordinatore degli stunt. Hanno combattuto tutto da soli ed è così incredibile e commovente. Quindi, per ricordarvi da che parte stanno Arryk, “A”, va con Aegon ed Erryk, “E”, è interpretato da Elliott Tittensor. Ci hanno detto che anche la loro madre li confonde e che l’hanno ingannata tagliandosi la barba o altro.

House of the Dragon è ora disponibile su Now.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant