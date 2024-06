La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Ryan Condal, showrunner della stagione 2 di House of the Dragon, ha svelato che il finale della serie tv è stato deciso.

Intervistato da Moviezine, Condal ha detto che essendoci il materiale originale, il finale della serie sarà simile a quello dei libri, ma faranno qualcosa per stupire anche i lettori:

Abbiamo sicuramente parlato del finale. Sappiamo dov’è il finale. Io e il team di sceneggiatori, e quando dico il finale è proprio il momento in cui cala il sipario su questo particolare periodo della storia dei Targaryen. Perché, ovviamente, dopo la fine della Danza dei Draghi ci saranno ancora altri 120, 150 anni di storia prima che il Re Folle venga rovesciato da Robert Baratheon. Che è davvero la fine della dinastia Targaryen e questo ci porterà poi alla serie originale. Quindi sì, ne abbiamo parlato. Voglio onorare quanto c’è nel libro, ma dobbiamo anche trovare un aspetto soddisfacente per questa storia che concluda le cose in un modo diverso e inaspettato per un pubblico televisivo gigantesco. Stai sempre cercando di bilanciare la storia scritta con la realizzazione dei programmi televisivi. Ma penso che il divertimento di Fire & Blood nel suo insieme sia che è una storia così profondamente ricca e strutturata che un altro scrittore può seguirmi dopo e raccontare una storia del passato prima della Danza dei Draghi o subito dopo.

