La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

HBO sembra puntare molto su House of the Dragon per la prossima stagione dei premi e, secondo quanto riportato dal sito Gold Derby, starebbe sostenendo la candidatura ai vari riconoscimenti di ben 12 attori che fanno parte del cast.

La campagna della tv via cavo in vista delle possibili candidature rivela quindi che Emma D’Arcy, interprete di Rhaenyra Targaryen, e Paddy Considine, che ha il ruolo di Re Viserys, verranno come proposti nelle categorie dedicate agli attori protagonisti.

Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Rhys Ifans (Otto Hightower), Matthew Needham (Lord Larys Strong), Matt Smith (Principe Daemon Targaryen), and Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Milly Alcock (la giovane principessa Rhaenyra Targaryen), Eve Best (principessa Rhaenys Targaryen), Emily Carey (Alicent Hightower da giovane), Olivia Cooke (Alicent Hightower da adulta), e Sonoya Mizuno (Mysaria) sono invece proposti come migliori attori non protagonisti.

Che ne pensate della lista dei 12 attori proposti da HBO per provare a conquistare premi grazie alla loro interpretazione in House of the Dragon? Su chi puntereste?

La serie tornerà sugli schermi con una seconda stagione probabilmente nel 2024.

Nel cast dello spinoff prequel di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Gold Derby