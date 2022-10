HBO ha confermato che i fan di House of the Dragon dovrano attendere a lungo e la serie non dovrebbe ritornare nel 2023 con gli episodi della stagione 2.

La messa in onda della prima stagione si è conclusa da pochi giorni e Casey Bloys ha ora parlato al sito Vulture del successo ottenuto e del ritorno dello show.

Il capo di HBO e HBO Max ha dichiarato:

Non aspettatela nel 2023, penso a un certo punto del 2024. Stiamo semplicemente iniziando a delineare il piano e, come l’altra volta, ci sono molte incognite.

Bloys ha quindi sottolineato:

Non lo dico per mantenermi schivo o mantenere il segreto, ma non voglio dire che sarà pronta in questa data e poi doverla spostare.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

