House of the Dragon

Kit Harington, interprete di Jon Snow nella serie Game of Thrones, è tornato a parlare di House of the Dragon condividendo le sue lodi nei confronti del progetto prequel dello show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin.

L’attore, intervistato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

Sono rimasto un po’ indietro, non perché non lo stia apprezzando, ma solo perché sono stato davvero impegnato. Ma mi metterò in pari.

Kit ha aggiunto:

Sono circa a metà della stagione. Devo vedere la seconda metà, quindi cercherò di provare a evitare ogni tipo di spoiler. La trovo grandiosa. Hanno compiuto un lavoro brillante con il progetto. Sono davvero colpito da quello show e da come l’hanno continuato.

A settembre Harington aveva già espresso la sua approvazione spiegando:

La sto realmente apprezzando. Il mio amico Miguel Sapochnik è lo showrunner e mi sta piacendo molto. Penso abbiano fatto un lavoro fantastico.

La serie tornerà sugli schermi con una seconda stagione probabilmente nel 2024.

Nel cast dello spinoff prequel di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

