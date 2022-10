La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

In House of the Dragon Re Viserys, interpretato da Paddy Considine, soffre di una malattia che lo ha deteriorato episodio dopo episodio.

Proprio Paddy Considine ha svelato l’origine della malattia del re, raccontando che si tratta di una sorta di lebbra:

In realtà soffre di una forma di lebbra. Il suo corpo si sta deteriorando, le sue ossa si stanno deteriorando. In realtà non è vecchio. È ancora giovane là dentro. Sfortunatamente, ha solo questa cosa che si è impadronita del suo corpo. Diventa una metafora dell’essere re, e lo stress e la tensione che ti mette sulle spalle, e cosa ti fa fisicamente e mentalmente.

L’attore ha poi parlato della morte, sottolineando come la lebbra abbia distrutto il fisico di Viserys:

Penso che sia molto nobile e dignitoso il modo in cui muore. Soffre terribilmente e ne è afflitto. Fondamentalmente ottiene una forma di lebbra che si insinua nel corpo, le sue ossa iniziano a cedere. I suoi polmoni iniziano a cedere. Sta solo morendo di una morte lenta e orribile. Alla fine, sembra un vecchio. Ma non lo è! È giovane. Ha solo pochi anni più di suo fratello, Daemon. Ma la malattia lo ha invecchiato. Ed è una metafora di ciò che il potere fa alle persone, anche se non lo usa per il proprio tornaconto personale. Non si ubriaca del potere, è responsabile. Ma le esigenze di essere un re riscuotono il proprio tributo sul corpo fisico. Quindi è stato interessante interpretare quel declino. Sta solo cercando di fare del bene. Riesce a dire alcune parole prima di andarsene, cosa di cui gli sono grato.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

