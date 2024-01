La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La serie House of the Dragon tornerà prossimamente con la stagione 2 e Matt Smith sembra aver svelato il mese previsto per l’uscita degli episodi sugli schermi.

Recentemente lo scrittore George R.R. Martin aveva rivelato di aver visto alcune puntate, confermando quindi che il lavoro era a buon punto. L’interprete di Daemon Targaryen, durante la trasmissione radiofonica della BBC The Zoe Ball Breakfast Show, ha ora condiviso un nuovo dettaglio riguardante la distribuzione sugli schermi. Matt, rispondendo a una domanda sull’attesa da parte dei fan, ha dichiarato:

Agosto, penso, credo in estate. Sì, questa estate.

A differenza dallo scrittore, tuttavia, Matt non ha ancora avuto modo di vedere il risultato del lavoro compiuto sul set:

Non ho ancora visto nulla, ma abbiamo finito le riprese l’anno scorso.

Lo show targato HBO, disponibile in Italia su Sky e NOW, ha potuto infatti terminare le riprese nonostante lo sciopero degli attori grazie alle regole esistenti nel Regno unito, concludendo le riprese nel mese di settembre 2023, e aveva a disposizione tutti gli script, la cui stesura era terminata prima della protesta del sindacato degli sceneggiatori. Attualmente il team della serie tratta dall’opera letteraria di Martin è impegnato nella post-produzione.

Che ne pensate? Sperate che Matt Smith abbia ragione sul mese di uscita previsto per la stagione 2 di House of the Dragon?

Fonte: BBC