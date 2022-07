House of the Dragon: gli showrunner parlano della rivalità con Gli Anelli del Potere

La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

I co-showrunner di House of the Dragon Ryan Condal e Miguel Sapochnik hanno parlato della rivalità con la nuova serie di Amazon dedicata a Il Signore degli Anelli.

Parlando con The Hollywood Reporter, i due hanno dichiarato che sperano che entrambe le serie tv possano coesistere e avere un grande successo. Secondo loro, più fan per uno probabilmente significano anche più fan per l’altro. Condal ha detto:

La mia speranza è che entrambe le serie funzionino e trovino un’enorme fan base e che ci sia un’enorme sovrapposizione degli stessi. Penso che più grandi, costose – davvero costose – le fantasie funzionano in televisione, meglio è per noi fan perché ne faranno di più. Voglio disperatamente che Gli Anelli del Potere funzioni. Sarò lì a guardarlo la notte d’uscita, li guarderò tutti.

Sapochnick ha aggiunto:

Il Signore degli Anelli è un’ottima proprietà intellettuale e un ottimo materiale. Non ho idea di cosa abbiano fatto – non sono riuscito a superare il primo Hobbit – ma è fantastico. Più siamo, meglio è davvero.

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

