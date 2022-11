La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La prima stagione di House of the Dragon ha portato in scena diversi draghi e i propri cavalieri, e l’inizio della guerra civile tra verdi e neri richiede un po’ di ordine sulla scacchiera.

I verdi al momento hanno quattro draghi: il primo è Vhagar cavalcato da Aemond Targaryen. Vhagar era uno dei tre draghi che Aegon il Conquistatore e le sue sorelle usarono per mettere in ginocchio oltre 100 anni prima degli eventi dello show. In House of the Dragon, Vhagar ha più di 170 anni e ha preso parte a molte battaglie.

Sunfyre, apparso brevemente nell’episodio 7, è invece il drago con le scaglie dorate di Aegon. Dreamfyre è invece apparsa nell’episodio 5, appartenuto a Rhaena Targaryen ora è cavalcato da Heleana. Nella fanbase si vocifera sia la madre dei tre draghi di Daenerys. L’ultimo drago Tessarion, non è apparso in questa prima stagione, ma verrà cavalcato da Daeron Targaryen nella prossima.

I neri hanno ben 13 draghi, a iniziare da Syrax, cavalcato da Rhaenyra diverse volte nei primi dieci episodi.

C’è poi Caraxes, cavalcato dal principe Daemon. È un drago maschio rosso precedentemente cavalcato dal padre di Rhaenys, Aemond. House of the Dragon ha giocato con l’idea che i draghi e i loro cavalieri abbiano tratti in comune, e i due condividono l’amore per il campo di battaglia.

La principessa Rhaenys invece cavalca Meleys, come abbiamo visto negli ultimi due episodi, è un drago color rosso e verde. Vermax è invece il drago di Jace Veleryon, il figlio più grande di Rhaenyra, lo vediamo mangiare una capretta nell’episodio 6. Non abbiamo visto invece Tyraxes, il drago di Joffrey.

Ci sono poi Moondancer, drago di Baela, che abbiamo visto in volo, e Seasmoke, il drago di Leanor. Vermithor è invece l’enorme drago che Daemon visita nell’episodio 10 (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio qui). Anche Silverwing non è ancora apparso ma dovrebbe essere nelle profondità di Dragonmont.

Arrax ha invece fatto la stessa fine del suo cavaliere Lucerys, sbranato da Vhagar. Restano infine tre draghi Sheepstealer, Cannibal e Grey Ghost, che probabilmente appariranno nelle prossime stagioni.

