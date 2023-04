Amazon collaborerà con Nic Pizzolatto nello sviluppo di una serie reboot di I Magnifici Sette.

Il classico del cinema western, arrivato per la prima volta negli anni ’60 nelle sale come remake del cult I Sette Samurai, era tornato sul grande schermo nel 2016 con una nuova versione con star Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke.

La nuova serie prodotta da Amazon Studios sarà in linea con i grandi racconti epici dell’età dell’oro del western. Al centro della trama ci saranno un fuorilegge e i suoi compagni che devono unire un gruppo disperato di combattenti per difendere un insediamento in cui vivono degli immigrati durante una guerra ravvicinata contro i baroni del bestiame nel Texas centrale.

La serie racconterà una saga all’insegna di avventura, azione e romanticismo.

Amazon Studios produrrà la serie che avrà come produttori esecutivi Pizzolatto, Mark Johnson, Lawrence Mirisch e Bruce Kaufman.

Da tempo si parlava di un possibile reboot del classico western in seguito all’acquisizione di MGM da parte di Amazon.

Che ne pensate della serie reboot del cult western I Magnifici Sette in fase di sviluppo per Amazon? Lasciate un commento!

Fonte: Variety