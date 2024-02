L’attrice Yeardley Smith dà voce a Lisa nella serie animata I Simpson e ha ora svelato quale episodio l’ha fatta piangere.

Intervistata da Vulture, la doppiatrice ha parlato della puntata intitolata Il supplente di Lisa, realizzata per la seconda stagione:

Yeardley ha proseguito:

Le persone pensano che tu possa fare meno dietro il microfono perché nessuno vede le mie lacrime. Ma, per quel che mi riguarda, non so come separare essere di fronte alla telecamera e di fronte a un microfono. Perché dovrei impegnare meno cuore e anima, e tutto quello che si sa, per realizzare quelle scene solo perché nessuno ti vede fisicamente? Ma penso che quel giorno fossero un po’ preoccupati: ‘Okay, abbiamo altri kleenex? Perché c’è molto moccio qui’.