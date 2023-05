Il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, arriverà sugli schermi di Disney+ il nuovo corto della serie I Simpson intitolato Rogue Not Quite One, titolo ovviamente ispirato al prequel con star Diego Luna e Felicity Jones.

Al centro della nuova avventura ci sarà la piccola Maggie, ritratta anche nel poster.

Il corto mostrerà quello che accade quando Homer perde di vista la figlia. Maggie salta quindi a bordo del mezzo di trasporto di Grogu e vive un’avventura spostandosi, grazie all’iperspazio, attraverso la galassia. Maggie affronterà anche una flotta di TIE fighter dell’Impero e la battaglia arriverà a Springfield in un corto epico che celebra tutto ciò che rende unica la saga di Star Wars.

Ecco il poster:

Il corto della serie I Simpson è il più recente dopo quelli che hanno mostrato i personaggi incontrare la famiglia Bocelli, Billie Eilish e Loki.

Non è inoltre la prima volta che Maggie viene coinvolta in avventure “stellari”: in precedenza la piccola Simpson era al centro di The Force Awakens from its Nap, corto nominato agli Emmy.

Fonte: Disney+

