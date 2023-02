Il Mistero dei Templari: Jacob Vargas condivide le sue speranze per la stagione 2

La stagione 2 della serie Il Mistero dei Templari non è ancora stata annunciata, ma anche tra i membri del cast c’è la speranza di un ritorno, come confermato da Jacob Vargas.

L’interprete di Rafael ha infatti svelato a ComicBook che spera venga mostrato un riavvicinamento del suo personaggio con la figlia Jess (Lisette Olivera).

Vargas ha sottolineato:

Parlando di una possibile seconda stagione, l’attore ha aggiunto:

Penso sarebbe grandioso esplorare mentre provano a rientrare in connessione e cerca di rientrare nella sua vita come un padre. Quella è una dinamica affascinante da esplorare, ma quello che vedete nello show è che la mela non cade mai distante dall’albero. Ci sono molte somiglianze che lei ha con Rafael, che le piaccia oppure no. Penso che siano entrambi guidati da uno spirito avventuroso, quindi sarebbe grandioso vederli esplorare le loro menti grandiose e risolvere indizi per provare e trovare altri tesori. Vedremo.