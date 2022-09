Il mistero dei templari: svelato un collegamento diretto della serie ai film con Nicolas Cage

Nella serie Il mistero dei templari, in arrivo prossimamente su Disney+, ci sarà un collegamento diretto al primo film del franchise con protagonista Nicolas Cage. Durante la D23 Expo, la convention dei fan della Disney, nell’area espositiva Comicbook.com ha avuto infatti modo di immortalare dei particolari occhiali che i fan non potranno non riconoscere. Trovate le foto in questa pagina.

Nel primo Il mistero dei templari, il crittologo Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage), per leggere un messaggio nascosto sulla Dichiarazione di Indipendenza, ricorre a un’invenzione di Benjamin Franklin che gli dà “la visione per vedere il prezioso passato”: un dispositivo oculare con lenti a raggi X multicolori. Dopo aver scoperto un indizio segreto sul retro della Dichiarazione, gli occhiali conducono il protagonista, insieme a Riley Poole (Justin Bartha) e Abigail Chase (Diane Kruger), alla Trinity Church e, infine, al luogo in cui si trova il tesoro dei Templari da tempo perduto.

Vi ricordiamo che la serie, tra gli interpreti dei due film, vedrà solamente il ritorno di Justin Bartha: Nicolas Cage non è stato infatti coinvolto al momento. Nel frattempo, un terzo capitolo cinematografico è attualmente in sviluppo, come ha recentemente confermato il produttore Jerry Bruckheimer (in questo articolo tutti i dettagli).

Il franchise cinematografico di National Treasure è incentrato sulla figura di Benjamin Gates — interpretato da Nicolas Cage — un crittologo e cacciatore di tesori appartenente a una famiglia di archeologi che cerca di svelare i segreti legati alle figure più importanti del governo della storia americana. Nel cast, accanto a Cage, vi sono anche Diane Kruger, Justin Bartha, Jon Voight e Harvey Keitel.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

FONTE: CB