The Batman avrà una serie spinoff dedicata al Pinguino e ora è stata confermato a che punto della timeline della storia di Bruce Wayne si inseriranno gli eventi rappresentati sul piccolo schermo.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha infatti parlato del progetto dichiarando:

I fan, inoltre, possono già avere un’idea di quando debutteranno gli episodi sulla piattaforma di streaming americana:

Nelle puntate si dovrebbe quindi assistere a quello che accade dopo che a Gotham City si forma un vuoto nel mondo criminale a causa dell’uscita di scena di Carmine Falcone e la città è alle prese con le conseguenze dell’attacco compiuto dall’Enigmista.

Aubrey ha inoltre aggiunto:

L’obiettivo di questo progetto è mostrare come è la vita di Oz Cobblepot ed è molto legato alle strade di Gotham, cercando di rialzarsi e fare dei passi in avanti come solo il Pinguino può fare, essendo un truffatore e uno stratega con le sue ambizioni. Si tratta di un grandioso esempio dell’avere del tempo a disposizione nel corso di otto episodi per raccontare una storia più lunga su un personaggio, con molte deliziose svolte e cambiamenti, e introducendo nuovi personaggi. Mostrerà Gotham al livello della strada perché lui non vola in giro come Batman. Sarà un’esperienza davvero specifica per gli spettatori.