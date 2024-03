I creatori della serie Il problema dei 3 corpi hanno parlato della possibilità che in futuro, se verranno realizzate altre stagioni, vengano mostrati sugli schermi degli alieni.

David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo hanno compiuto dei cambiamenti rispetto ai romanzi scritti da Liu Cixin e, rispondendo alle domande di ComicBook, hanno parlato delle ipotesi riguardanti un’apparizione dei San-Ti, che dovrebbero arrivare sulla Terra tra circa 400 anni, sugli schermi.

C’è un alieno che è descritto in alcune parti dei libri, non necessariamente legato agli alieni che stanno per invadere, ma un personaggio chiamato Singer. Se avremo la possibilità di mostrare Singer, quella è forse la mia tematica preferita nell’intera trilogia. Se possiamo avere Singer quello sarebbe, come detto da Alex, un problema realmente interessante. Mostriamo lui… o quello? Lo mostriamo per intero? Ne mostriamo una parte?