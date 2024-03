La serie Il problema dei 3 corpi sta per arrivare su Netflix e Liam Cunningham e Alex Sharp hanno parlato dei punti in comune del progetto con Game of Thrones.

Lo show, in arrivo il 21 marzo in streaming, segna il ritorno di David Benioff e D.B. Weiss al lavoro su una serie televisiva ed è un adattamento dei romanzi di Liu Cixin.

Sharp, intervistato da Screen Rant, ha dichiarato:

Penso che una delle prime cose a cui ho pensato quando ho letto gli script era come fossero intricati ed emozionanti i vari tipi di rapporti interpersonali, e come fossero delineati in modo ricco di sfumature i personaggi. Ed era una delle cose che ho amato di Game of Thrones: c’erano dei draghi, ed era davvero ultraterreno, era uno spettacolo, ma stai seguendo questi personaggi attraverso degli epichi viaggi, sia nel senso letterale di attraversare terre selvagge e creature, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo del loro personaggio. Non appena ho letto lo script, ho provato quella sensazione ed è il motivo per cui mi sono innamorato con il percorso del mio personaggio, del percorso psicologico e spirituale che compie. Ne sono realmente emozionato, perché era questa storia umana davvero semplice, ma profonda, in questa epica portata dello spettacolo, e penso che sia quello che riescono a fare nel migliore dei modi.

Liam Cunningham, parlando del lavoro di Benioff e Weiss, ha dichiarato:

Quando George R.R. Martin ha scritto Game of Thrones, ha scritto in modo specifico che non era filmabile. Ci sono questi due folli, David e Dan, sono andati e gli hanno fatto visita dicendo: ‘Ci piacerebbe girarla’, e lo hanno convinto. Non si sono riposati sugli allori. Sarebbe stato facile distendersi su una spiaggia a Malibu dopo il successo di Game of Thrones, e si sono girati e hanno detto: ‘Facciamoci di nuovo tutto questo’. Hanno adattato questa storia incredibile e hanno una tale attenzione per i personaggi e per l’umanità legata alla storia. Questo è un progetto immenso, ma non è nulla senza provare qualche tipo di emozione e simpatia per le persone coinvolte. Ed è quello in cui sono incredibilmente bravi.

Che ne pensate dei commenti di Sharp e Cunningham al lavoro compiuto sulla serie Il problema dei 3 corpi da Benioff e Weiss, autori di Game of Thrones?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant

I film e le serie imperdibili