Il problema dei 3 corpi vanta nel suo cast alcuni volti celebri del Trono di spade, come John Bradley, Liam Cunningham e Jonathan Pryce che nella serie HBO interpretavano Samwell Tarly, Ser Davos Seaworth e l’Alto Passero.

I creatori hanno risposto a una domanda di Comicbook sulla possibilità di aver già pensato ad alcuni volti del Trono durante lo sviluppo della serie Netflix.

“Abbiamo sicuramente pensato a John [Bradley]” ha spiegato Weiss. “Il personaggio è stato scritto come una specie di versione di John. Per gli altri diciamo che troviamo sempre delle scuse per lavorare con le persone di famiglia, ovviamente a patto che siano adatti”.

Ha poi aggiunto:

Mentre scrivevamo la serie, visto che Wade nei libri è molto diverso da Liam, ci siamo detti: “Sai chi è che potrebbe essere perfetto?”. Era completamente diverso dalla descrizione, ma lo abbiamo chiamato e ci ha detto che aveva già un lavoro. Gli abbiamo suggerito di licenziarsi e di accettare questo incarico, ed eccoci qui a festeggiare.

