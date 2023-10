Il creatore e produttore di Invasion, Simon Kinberg, ha rivelato di avere in programma altre due stagioni per lo show, disponibile su Apple TV+.

In un’intervista con Comic Book, Kinberg ha confermato di aver pianificato quattro stagioni dello show:

Sì. L’ho fatto fin dall’inizio. Avevo un arco narrativo di quattro stagioni per lo show che stavo costruendo dal pilot in poi. Ho una struttura su come vedo la serie. Stavamo lavorando sulle sceneggiature, io e la stanza degli sceneggiatori prima dello sciopero, e ci stiamo lavorando di nuovo adesso con la speranza che, poiché la seconda stagione è stata uno show di grande successo, torneremo quindi per la stagione 3. Nel 2019, ho incontrato un gruppo di scrittori che mi aiutassero a scrivere, e ho incontrato alcuni scrittori davvero esperti, e poi ho incontrato David. Era uno scrittore molto meno esperto e sembrava avere 17 anni, anche se ne aveva circa 25 anni. Ogni scrittore ha un sacco di superpoteri, e penso che il suo superpotere numero uno siano i suoi buoni sentimenti. In realtà è semplicemente un ragazzo straordinariamente pieno di buon cuore e capace di riversarlo nelle sue sceneggiature. È ovviamente molto bravo a raccontare storie d’azione e tutto il resto, ma penso che la scrittura dei personaggi sia semplicemente eccezionale con lui. Abbiamo costruito lo show insieme e scritto insieme i primi due episodi. Allora era meno coinvolto nello show. Lo uso come occhi e orecchie nuovi, per il controllo di qualità sulle sceneggiature mentre le sviluppiamo. È un talento davvero speciale e continuerà a diventare sempre più grande nel nostro business.

La seconda stagione di Invasion, ricca di azione, riprende pochi mesi dopo, con gli alieni che intensificano i loro attacchi in una guerra totale contro gli umani. Il trailer offre un’anteprima ricca di suspense della nuova stagione, in cui alieni e distruzione abbondano, le risposte sono perseguite senza sosta e la lotta per la sopravvivenza del mondo continua.

La serie è interpretata da Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland e Tara Moayedi. Si uniscono alla seconda stagione come personaggi ricorrenti Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor e Naian González Norvind.

Invasion è prodotta per Apple TV+ da Boat Rocker. Oltre ai creatori della serie Simon Kinberg e David Weil, Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin e Katie O’Connell Marsh sono produttori esecutivi.

Fonte: Comic Book

