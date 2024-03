Jk Simmons ha svelato chi vorrebbe come Omni-Man nel possibile live action di Invincible.

In una recente intervista per promuovere la seconda parte della stagione 2 di Invincible, l’attore ha detto che non si vedrebbe bene come Omni-Man in un possibile live action, ma che ha in mente un attore adatto:

Assolutamente no. Non penso che Omni-Man dovrebbe essere interpretato da un 69enne. Voglio dire, ancora una volta, per quanto ne so, sono solo voci. Sono solo voci che possa realizzarsi un film live action. Ma forse c’è un cameo per me nei panni del leader dei Viltrumiti in un flashback o qualcosa del genere. Trovo sempre una buona risposta 20 minuti dopo aver parlato al telefono. Voglio dire, i primi due ragazzi a cui penso sono Ryan Reynolds e… voglio dire, stai pensando a quello più appassionato… Ecco chi deve interpretare Omni-Man: Hugh Jackman.

Il cast vocale della serie creata da Robert Kirkman è composto da Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen, e J.K. Simmons.

La prima parte della stagione 2 di Invincible è disponibile dal 3 novembre. La seconda parte è disponibile dal 14 marzo.

Fonte: Comic Book

