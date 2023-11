Robert Kirkman, creatore di Invincible, ha parlato della post credit dell’episodio 4 della stagione 2, disponibile su Prime Video.

Nella post credit dell’episodio 4, scopriamo che i gemelli Mauler continuano a clonarsi e a uccidersi tra di loro, cercando di decidere chi è quello reale.

Parlando del finale di questa prima parte della stagione 2 con TV Insider, Kirkman ha anticipato qualcosa sulla seconda metà, compreso il discorso di Nolan:

Non voglio spoilerare troppo su quella scena, ma penso che il fatto che stia rivelando che c’è qualcosa di utile in quei libri per Mark in quel momento indica forse un cambiamento nella sua lealtà… Ci saranno sicuramente più Mauler, sia gemelli che no, i nfuturo. Adoriamo quei personaggi, c’è molto in programma per loro. Penso che ci sia molto da leggere da quella scena per indicare come andranno avanti le cose per quel personaggio, o quei personaggi, non lo so, vedremo. Mi sembra di aver già detto troppo!