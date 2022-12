Jack Ryan: John Krasinski è addolorato per i punti in comune tra la stagione 3 e il conflitto tra Russia e Ucraina

John Krasinski ha commentato i punti di contatto tra gli eventi mostrati nella stagione 3 di Tom Clancy’s Jack Ryan e il conflitto in corso dopo che la Russia ha attaccato l’Ucraina.

Nelle puntate Ryan scopre l’esistenza di un piano per riportare al potere l’Unione Sovietica causando anche delle situazioni di caos nell’Europa dell’Est, tra cui l’Ucraina.

L’idea originale della terza stagione è nata tre anni fa, ho provato a mettere un piccolo omaggio a ognuno dei libri di Tom Clancy e/o ai film in ognuna delle stagioni. Nella seconda stagione c’era un po’ di Clear and Present Danger e nella stagione 3 avevamo scelto Caccia a Ottobre Rosso e la mia idea era: invece di un sottomarino nucleare, cosa accadrebbe se Jack Ryan fosse alla ricerca di un uomo, qualcuno con delle informazioni che potrebbe avere un ruolo nella situazione?

Durante la post-produzionenon si è però modificato alcun dettaglio di quanto realizzato:

Non appena è scoppiato il conflitto penso che tutti noi – per un senso di davvero profondo rispetto – ci siamo assicurati di non sfruttare quanto stava accadendo in nessun modo e forma, ma piuttosto continuare a seguire quello che avevamo già scritto.