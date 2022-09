Jack Ryan: John Krasinski annuncia la data di uscita della stagione 3

John Krasinsky e Prime Video hanno annunciato la data di uscita della stagione 3 di Tom Clancy’s Jack Ryan: mercoledì 21 dicembre.

I fan avranno quindi dovuto attendere ben 38 mesi prima di poter vedere il nuovo capitolo delle avventure del protagonista.

Nelle otto puntate inedite Ryan sarà in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo. Jack viene infatti erroneamente coinvolto in una cospirazione e si ritrova improvvisamente a essere un fuggitivo. Ricercato dalla CIA e dalla fazione ribelle che ha scoperto, Jack è costretto a nascondersi, muoversi attravero l’Europa e cercare di rimanere in vita, il tutto mentre proverà a impedire un enorme conflitto globale.

Nel cast ci saranno inoltre Wendell Pierce nella parte di James Greer, Michael Kelly che sarà Mike November, Nina Hoss nei panni di Alena Kovac, e Betty Gabriel che sarà Elizabeth Wright.

La serie ha già ottenuto il rinnovo da parte di Amazon Studios per una quarta stagione che sarà l’ultima a essere realizzata.

Che ne pensate della data di uscita della stagione 3 di Tom Clancy’s Jack Ryan?

Fonte: TVLine