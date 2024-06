Jensen Ackles sarà il protagonista di una nuova serie prodotta per Prime Video intitolata Countdown, creata da Derek Haas.

Il progetto prodotto da Amazon MGM Studios ha ottenuto il via libera alla produzione di 13 episodi.

Haas ha recentemente stretto un accordo con lo studio dopo aver lasciato Wolf Entertainment e ha ideato lo show pensando appositamente ad Ackles, che collabora proprio con Amazon tramite la sua casa di produzione Chaos Machine Prods, fondata insieme alla moglie Daneel Ackles.

Countdown racconterà quello che accade dopo un omicidio compiuto in pieno giorno che porta l’agente della polizia di Los Angeles Mark Meachum (Ackles) a essere coinvolto in una task force segreta composta da agenti sotto copertura provenienti da ogni settore. I dettagli su un piano ancora più sinistro vengono progressivamente a galla, portando il team a dover superare i loro conflitti personali pur di salvare una città abitata da milioni di persone.

Ho avuto un’incredibile esperienza lavorando con il team di Prime Video in occasione di The Boys e sono felice di poter continuare questo rapporto con Countdown. Non vedo semplicemente l’ora di collaborare con Derek e il resto della nostra famiglia di Countdown per portare questa storia in vita.