, come le altre serie Marvel prodotte per Netflix, sono arrivate sulla piattaforma di streaming della Disney e la protagonistaha colto l’occasione per ironizzare sulla situazione.

Nonostante qualche polemica, le avventure di Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica, Punisher e i Defenders sono approdate negli Stati Uniti su Disney+.

Krysten, che ha alimentato le ipotesi di un suo ritorno nel ruolo della detective ritornando al look che aveva nello show, ha ora ironizzato sui social dichiarando:

Indovinate chi è una principessa Disney, ora? Andate a rivedere Jessica Jones, ora in streaming nella sua nuova casa, Disney+.

Ritter ha dichiarato in precedenza che spera di poter riprendere il ruolo avuto nel MCU dichiarando:

Amo assolutamente Jessica più di ogni altra cosa. E ho amato gli anni passati interpretandola. Se ci fosse un’opportunità che apparisse da qualche parte, sarei la prima a dire di sì. Potrei avere, oppure no, la giacca pronta nel mio armadio. Quindi, non si può mai sapere, se avessi l’opportunità di interpretarla di nuovo sarei così elettrizzata.

L’attrice aveva ribadito:

La amo. Amo il personaggio. Amo il modo in cui è entrata in connessione con così tante persone in un modo profondo che ha avuto delle conseguenze sulle donne e sulle ragazze in modo eccitante. Sono semplicemente così orgogliosa di aver potuto interpretare un ruolo così iconico.

Che ne pensate? Siete d’accordo con Krysten Ritter sul personaggio di Jessica Jones?

