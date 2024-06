Kristen Stewart sarà la protagonista di una serie tv intitolata The Challenger, in cui interpreterà l’astronauta Sally Ride, la prima donna ad andare nello spazio.

La donna, esperta in fisica, ha fatto parte del team dello space shuttle della NASA del 1983, il primo a non essere composto solo da uomini bianchi.

Ride, oltre a essere la prima donna a volare nello spazio, è stato anche il primo membro della comunità LGBTQ+ coinvolto in una missione così importante.

Sally è stata inoltre l’unica astronauta a far parte della Rogers Commission, che ha indagato sull’incidente che ha portato alla morte di tutti i sette membri dell’equipaggio dello space shuttle Challenger esploso dopo soli 73 secondi.

La donna è morta a causa di un cancro all’età di 61 anni, nel 2012.

Il progetto, che sembra verrà prodotto da Amazon MGM Studios, è stato sviluppato dalla Big Swing Productions di Kyra Sedgwick, che ha poi proposto la miniserie ad Amblin.

Maggie Cohn sarà autrice e showrunner, dopo aver lavorato in passato ad American Crime Story, The Staircase e Narcos: Messico.

La serie si basa sul libro The New Guys scritto da Meredith E. Bagby, coinvolta come produttrice esecutiva.

Sedgwick ha parlato del coinvolgimento di Kristen Stewart spiegando:

Non ha mai lavorato per la televisione, ma quando ha letto la sceneggiatura è diventata ossessionata dalla possibilità di raccontare la storia di Sally Ride dalla sua prospettiva unica.

Kyra ha aggiunto:

Chi meglio di una delle più grandiose attrici della sua generazione per interpretare Sally Ride? Come dicono a Hollywood, la passione vince. La sua passione per il ruolo di produttrice esecutiva è grande.

